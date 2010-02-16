Валанкина (Антипова) Антонина (Антонида) Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валанкина (Антипова) Антонина (Антонида) Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1931

Дата смерти

16.02.2010

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1931

Отец: Антипов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валанкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
10.01.1955

Дочь: (Валанкина) Елена Николаевна

Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Валанкина) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
06.03.1962

Сын: Валанкин Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Валанкин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич

Смерть
16.02.2010
Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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