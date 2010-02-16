Валанкина (Антипова) Антонина (Антонида) Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1931
Дата смерти16.02.2010
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1931
Отец: Антипов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1955
Дочь: (Валанкина) Елена Николаевна
Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Валанкина) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
06.03.1962
Сын: Валанкин Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1965
Сын: Валанкин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валанкин Николай Васильевич
Смерть
16.02.2010
Багряж-Никольское, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)