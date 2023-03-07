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Вахрушев Михаил Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

02.01.1787 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Вахрушев Федор Игнатьевич

Мать: Обухова Офимия Евгеева

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Корзунина Христина Михайловна

Мать ребёнка: Вахрушева Марва Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1769

Сын: Вахрушев Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Вахрушева Марва Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Сын: Вахрушев Иван Михайлов

Мать ребёнка: Вахрушева Марва Васильевна

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1782

Сын: Вахрушев Филипп Михайлов

Мать ребёнка: Вахрушева Марва Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вахрушева Марва Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
02.01.1787 ст.
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
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