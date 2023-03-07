Вахрушев Михаил Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти02.01.1787 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Вахрушев Федор Игнатьевич
Мать: Обухова Офимия Евгеева
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Корзунина Христина Михайловна
Мать ребёнка: Вахрушева Марва Васильевна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Вахрушев Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Вахрушева Марва Васильевна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Вахрушева Марва Васильевна
Рождение ребёнка
1782
Мать ребёнка: Вахрушева Марва Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1787 ст.