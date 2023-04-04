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(Казмина) Елизавета Васильевна
(Казмина) Елизавета Васильевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.04.1832
Пол
Женский
Отец
Казмин Василий Матфеев
1801 г.р.
Мать
Казмина Вера Алексеева
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1832
Отец:
Казмин Василий Матфеев
Мать:
Казмина Вера Алексеева
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