Лютов Владимир Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лютов Владимир Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1964

Дата смерти

01.09.2018

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.06.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лютова Наталья Викторовна

Смерть
01.09.2018
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