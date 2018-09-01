Лютов Владимир Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1964
Дата смерти01.09.2018
ПолМужской
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.06.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лютова Наталья Викторовна
Смерть
01.09.2018