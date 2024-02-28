Шапкин Ермил Васильевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1845
Отец: Шапкин Василий Назарович
Мать: Шапкина Мария Артемьевна
Бракосочетание
13.01.1863
Рождение ребёнка
27.01.1867
Мать ребёнка: Шапкина Феодосия Григорьевна
Рождение ребёнка
07.11.1869
Дочь: Шапкина Матрона Ермиловна
Мать ребёнка: Шапкина Феодосия Григорьевна
отметка от 06.02.1939
Рождение ребёнка
08.03.1872
Сын: Шапкин Александр Ермилович
Мать ребёнка: Шапкина Феодосия Григорьевна
Смерть
Неизвестно