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Шапкин Ермил Васильевич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

12.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1845

Отец: Шапкин Василий Назарович

Мать: Шапкина Мария Артемьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
13.01.1863

Жена: Шапкина Феодосия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.01.1867

Сын: Шапкин Василий Ермилович

Мать ребёнка: Шапкина Феодосия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1869

Дочь: Шапкина Матрона Ермиловна

Мать ребёнка: Шапкина Феодосия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
отметка от 06.02.1939
Рождение ребёнка
08.03.1872

Сын: Шапкин Александр Ермилович

Мать ребёнка: Шапкина Феодосия Григорьевна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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