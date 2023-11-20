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Лопатина Елена Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

01.12.1864

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1794 и 1797 г.р.

Дети

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Лопатин Андрей Лукин

Отец ребёнка: Лопатин Лука Митрофанов

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Лопатин Галактион Лукьянов

Отец ребёнка: Лопатин Лука Митрофанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопатин Лука Митрофанов

Смерть
01.12.1864
Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: от старости 84 г.
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