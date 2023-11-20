Лопатина Елена Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти01.12.1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Лопатин Андрей Лукин
Отец ребёнка: Лопатин Лука Митрофанов
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Лопатин Галактион Лукьянов
Отец ребёнка: Лопатин Лука Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.12.1864
Ямская, Балахтинский муниципальный район, Красноярский край
Причина смерти: от старости 84 г.