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Клюкин Николай Алексеевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

02.05.1873

Дата смерти

15.06.1873

Пол

Мужской

Отец

Около 1847 г.р.

Мать

Около 1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1873

Отец: Клюкин-Сергунин Алексей Иванович

Мать: Клюкина-Сергунина Агриппина Ефимовна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
03.05.1873
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: симбирский мещанин Степан Спиридонович Данилов Крестная: ставропольского мещанина Ивана Александровича Кузнецова дочь Анна
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
15.06.1873
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: понос
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