Клюкин Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.05.1873
Дата смерти15.06.1873
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1873
Крещение
03.05.1873
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: симбирский мещанин Степан Спиридонович Данилов Крестная: ставропольского мещанина Ивана Александровича Кузнецова дочь Анна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.06.1873
Причина смерти: понос