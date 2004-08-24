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Чернышев Владимир Михайлович

Место рождения

Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд

Дата рождения

12.12.1930

Дата смерти

24.08.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Кунеевка, Федоровская волость, Ставропольский уезд
Надгробный памятник
Бракосочетание
09.01.1956

Жена: Чернышева Валентина Афанасьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
24.08.2004
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник
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