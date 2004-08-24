Чернышев Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.12.1930
Дата смерти24.08.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1930
Надгробный памятник
Бракосочетание
09.01.1956
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.08.2004
Надгробный памятник
Похороны
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: васильевское | Надгробный памятник