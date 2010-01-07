Васильев Николай Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1929
Дата смерти07.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929
Рождение ребёнка
20.06.1956
Сын: Васильев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1961
Сын: Васильев Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.01.2010
Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область