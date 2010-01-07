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Васильев Николай Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1929

Дата смерти

07.01.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929

Отец: Васильев Константин Силаевич

Мать: Васильева Анисья Васильевна

Рождение ребёнка
20.06.1956

Сын: Васильев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1961

Сын: Васильев Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Васильева Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Васильева Екатерина Александровна

Смерть
07.01.2010
Захаровка, Воловский муниципальный район, Липецкая область
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