Маслов Игнат
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Маслов Василий Игнатьевич
Мать ребёнка: Маслова Фекла
Медведево, Воскресенский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маслова Фекла
Смерть
Неизвестно