Кашина (Погорелкина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Погорелкина) Екатерина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1905

Дата смерти

23.06.1997

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1905

Отец: Погорелкин Николай Кондратьевич

Мать: Погорелкина Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
17.02.1931

Дочь: Кашина Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Киприянович

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
30.10.1934

Дочь: Кашина Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Кашин Иван Киприянович

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
04.04.1940

Сын: Кашин Александр Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Киприянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Иван Киприянович

Смерть
23.06.1997
Щербаковка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
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