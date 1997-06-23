Кашина (Погорелкина) Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1905
Дата смерти23.06.1997
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1905
Рождение ребёнка
17.02.1931
Дочь: Кашина Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Киприянович
Рождение ребёнка
30.10.1934
Дочь: Кашина Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Кашин Иван Киприянович
Рождение ребёнка
04.04.1940
Отец ребёнка: Кашин Иван Киприянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.06.1997
Щербаковка, Каслинский муниципальный район, Челябинская область