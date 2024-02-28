Соколов Александр Аврамиевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872
Отец: Соколов Аврамий Нестерович
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.
Мать ребёнка: Параскева Илларионовна
Рождение ребёнка
13.11.1895 ст.
Сын: Соколов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Параскева Илларионовна
Рождение ребёнка
28.07.1912 ст.
Дочь: Соколова Мария Александровна
Мать ребёнка: Параскева Илларионовна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Соколов Александр Александрович
Мать ребёнка: Параскева Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Илларионовна
Смерть
Неизвестно