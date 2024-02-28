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Соколов Александр Аврамиевич

Место рождения

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872

Отец: Соколов Аврамий Нестерович

Мать: не указана

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
21.10.1893 ст.

Сын: Соколов Иван Александров

Мать ребёнка: Параскева Илларионовна

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
13.11.1895 ст.

Сын: Соколов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Параскева Илларионовна

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1912 ст.

Дочь: Соколова Мария Александровна

Мать ребёнка: Параскева Илларионовна

Антушево, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1915

Сын: Соколов Александр Александрович

Мать ребёнка: Параскева Илларионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Илларионовна

Смерть
Неизвестно
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