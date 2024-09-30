Тикка (Риккинен) Мария Иосифовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1857
Рождение ребёнка
11.04.1859
Дочь: (Тикка) София Андреевна
Отец ребёнка: Тикка Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
22.12.1860
Дочь: Хювёнен (Тикка) Вальборга Андреевна
Отец ребёнка: Тикка Андрей Моисеевич
Рождение ребёнка
16.04.1863
Дочь: Хуопалайнен (Тикка) Хелена Андреевна
Отец ребёнка: Тикка Андрей Моисеевич
Смерть
Неизвестно