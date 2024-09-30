Тикка (Риккинен) Мария Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тикка (Риккинен) Мария Иосифовна

Место рождения

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд

Дата рождения

20.01.1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Терелева, Константиновская волость, Петергофский уезд
Бракосочетание
1857

Муж: Тикка Андрей Моисеевич

Рождение ребёнка
11.04.1859

Дочь: (Тикка) София Андреевна

Отец ребёнка: Тикка Андрей Моисеевич

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
22.12.1860

Дочь: Хювёнен (Тикка) Вальборга Андреевна

Отец ребёнка: Тикка Андрей Моисеевич

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
16.04.1863

Дочь: Хуопалайнен (Тикка) Хелена Андреевна

Отец ребёнка: Тикка Андрей Моисеевич

Кемяряйзи, Константиновская волость, Петергофский уезд
Смерть
Неизвестно

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