Шульгина (Бублик-Погорельская) Лидия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1888
Место жительства
1905
Вместе со своим другом Александром Яковлевичем Шульгиным участвовала в революционной манифестации на Думской площади в Киеве.
Бракосочетание
Около 1913
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шульгин Ростислав Александрович
Отец ребёнка: Шульгин Александр Яковлевич
Место жительства
1917
Переехала по месту работы мужа.
Место жительства
1927
Переехала вместе с мужем.
Эмиграция
Неизвестно
Откуда: Киев, Киевская губерния, Российская империя Вместе с мужем.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно