Шульгина (Бублик-Погорельская) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульгина (Бублик-Погорельская) Лидия Васильевна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1905
Киев, Киевский уезд
Вместе со своим другом Александром Яковлевичем Шульгиным участвовала в революционной манифестации на Думской площади в Киеве.
Бракосочетание
Около 1913

Муж: Шульгин Александр Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шульгин Ростислав Александрович

Отец ребёнка: Шульгин Александр Яковлевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
1917
Киев, Киевский уезд
Переехала по месту работы мужа.
Место жительства
1927
Переехала вместе с мужем.
Эмиграция
Неизвестно
Откуда: Киев, Киевская губерния, Российская империя Вместе с мужем.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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