Романов Федор Азаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманов Федор Азаров

Романов Федор Азаров

Место рождения

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

16.09.1901

Дата смерти

04.09.1932

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1901

Отец: Романов Елизар Алексеевич

Мать: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
04.01.1927

Сын: Романов Петр Федорович

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Романов Иван Федорович

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
12.10.1932

Дочь: Зинаида Феодоровна

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1935

Дочь: Нина Феодоровна

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
02.05.1940

Сын: Романов Василий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
04.09.1932
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close