Романов Федор Азаров
Место рождения
Дата рождения16.09.1901
Дата смерти04.09.1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1901
Отец: Романов Елизар Алексеевич
Рождение ребёнка
04.01.1927
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
12.10.1932
Дочь: Зинаида Феодоровна
Рождение ребёнка
02.05.1935
Дочь: Нина Феодоровна
Рождение ребёнка
02.05.1940
Сын: Романов Василий Федорович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.09.1932