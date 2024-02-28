Бородин Георгий Леонтьевич
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Бракосочетание
17.07.1898
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.03.1901
Дочь: Бородина Дарья Георгиевна
Мать ребёнка: Бородина Александра Андреевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
17.05.1902
Сын: Бородин Мефодий Георгиевич
Мать ребёнка: Бородина Александра Андреевна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно