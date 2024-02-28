Бородин Георгий Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБородин Георгий Леонтьевич

Бородин Георгий Леонтьевич

Место рождения

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
17.07.1898

Жена: Бородина Александра Андреевна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
08.03.1901

Дочь: Бородина Дарья Георгиевна

Мать ребёнка: Бородина Александра Андреевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
17.05.1902

Сын: Бородин Мефодий Георгиевич

Мать ребёнка: Бородина Александра Андреевна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1902 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3346]
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close