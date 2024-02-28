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Фицнер Петр Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1986

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фицнер (Бронникова) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
27.09.2022

Сын: Фицнер Данил Петрович

Мать ребёнка: Фицнер (Бронникова) Ирина Александровна

Рождение ребёнка
25.01.2024

Дочь: Фицнер Ангелина Петровна

Мать ребёнка: Фицнер (Бронникова) Ирина Александровна

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