Фицнер Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.09.2022
Мать ребёнка: Фицнер (Бронникова) Ирина Александровна
Рождение ребёнка
25.01.2024
Дочь: Фицнер Ангелина Петровна
Мать ребёнка: Фицнер (Бронникова) Ирина Александровна