Книпер Jacob Яков Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1655
Дата смерти1736
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655
Отец: Kniper Paul I
Мать: Kniper Margarite
Бракосочетание
23.08.1698
Рождение ребёнка
?.03.1700
Дочь: Книпер Margaretha Маргарита
Мать ребёнка: Knieper Sara verw. Linsen
Derpt
Рождение ребёнка
16.10.1703
Мать ребёнка: Knieper Sara verw. Linsen
Dorpat, Tartumaa
Смерть
1736