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Книпер Jacob Яков Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1655

Дата смерти

1736

Пол

Мужской

Добавил:

БЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1655

Отец: Kniper Paul I

Мать: Kniper Margarite

Бракосочетание
23.08.1698

Жена: Knieper Sara verw. Linsen

Рождение ребёнка
?.03.1700

Дочь: Книпер Margaretha Маргарита

Мать ребёнка: Knieper Sara verw. Linsen

Derpt
Рождение ребёнка
16.10.1703

Сын: Книпер Павел Яковлевич

Мать ребёнка: Knieper Sara verw. Linsen

Dorpat, Tartumaa
Смерть
1736
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