Бухлаева Лукерья Ефремовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти20.11.1908
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.01.1851
Дочь: Ксения Варламовна
Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович
Рождение ребёнка
18.10.1853
Сын: Бухлаев Андрей Варламович
Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович
Рождение ребёнка
13.07.1859
Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович
Рождение ребёнка
09.05.1861
Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1864
Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович
Рождение ребёнка
1866
Дочь: Анна Варламовна
Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1871
Сын: Бухлаев Сергей Варламович
Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.11.1908