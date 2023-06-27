Бухлаева Лукерья Ефремовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБухлаева Лукерья Ефремовна

Бухлаева Лукерья Ефремовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

20.11.1908

Пол

Женский

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1851

Дочь: Ксения Варламовна

Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович

Рождение ребёнка
18.10.1853

Сын: Бухлаев Андрей Варламович

Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович

Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.07.1859

Сын: Бухлаев Иван Варламович

Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович

Рождение ребёнка
09.05.1861

Сын: Бухлаев Иван Варламович

Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1864

Сын: Бухлаев Федор Варламович

Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович

Рождение ребёнка
1866

Дочь: Анна Варламовна

Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1871

Сын: Бухлаев Сергей Варламович

Отец ребёнка: Бухлаев Варлам Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бухлаев Варлам Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Грибовка, Старомайнский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.11.1908
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close