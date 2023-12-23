Гришина Дарья Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гришина Дарья Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гришин Филимон Мефодьевич

Отец ребёнка: Гришин Мефодий Евдокимович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Гришин Елизар Мефодьевич

Отец ребёнка: Гришин Мефодий Евдокимович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Гришин Николай Мефодьевич

Отец ребёнка: Гришин Мефодий Евдокимович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Гришин Платон Мефодьевич

Отец ребёнка: Гришин Мефодий Евдокимович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гришин Мефодий Евдокимович

Смерть
Неизвестно
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