Гришина Дарья Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гришин Филимон Мефодьевич
Отец ребёнка: Гришин Мефодий Евдокимович
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Гришин Мефодий Евдокимович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Гришин Николай Мефодьевич
Отец ребёнка: Гришин Мефодий Евдокимович
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Гришин Мефодий Евдокимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно