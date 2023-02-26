Клюев Иван Арсениев
Место рождениясельцо Варушенки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения24.02.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1902
Отец: Клюев Арсений Еремеев
Мать: Клюева Татьяна Анисимова
сельцо Варушенки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1942
Военная служба
1942
Бельский РВК, Смоленская обл., Бельский р-н
Смерть
Неизвестно