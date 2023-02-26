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Клюев Иван Арсениев

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Место рождения

сельцо Варушенки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

24.02.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1902

Отец: Клюев Арсений Еремеев

Мать: Клюева Татьяна Анисимова

сельцо Варушенки Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Место жительства
До 1942
Военная служба
1942
Бельский РВК, Смоленская обл., Бельский р-н
Смерть
Неизвестно
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