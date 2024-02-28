Климова (Вотякова) Ирина Власова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Вотякова) Ирина Власова

Место рождения

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Шутемы, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
24.01.1886

Дочь: Марiя Семенова

Отец ребёнка: Вотяков Семен Васильев

Рождение ребёнка
19.07.1898

Дочь: Анна Семенова

Отец ребёнка: Вотяков Семен Васильев

Рождение ребёнка
09.03.1901

Дочь: Дарья Семенова

Отец ребёнка: Вотяков Семен Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Семенова

Отец ребёнка: Вотяков Семен Васильев

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