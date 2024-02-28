Климова (Вотякова) Ирина Власова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.01.1886
Дочь: Марiя Семенова
Отец ребёнка: Вотяков Семен Васильев
Рождение ребёнка
19.07.1898
Дочь: Анна Семенова
Отец ребёнка: Вотяков Семен Васильев
Рождение ребёнка
09.03.1901
Дочь: Дарья Семенова
Отец ребёнка: Вотяков Семен Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Семенова
Отец ребёнка: Вотяков Семен Васильев