(Вотякова) Вера Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вотякова) Вера Семенова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Семен Васильев

Мать: Климова Ирина Власова