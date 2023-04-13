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(Вотякова) Вера Семенова
(Вотякова) Вера Семенова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вотяков Семен Васильев
1865 г.р.
Мать
Климова (Вотякова) Ирина Власова
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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Биография
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Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Вотяков Семен Васильев
Мать:
Климова Ирина Власова
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