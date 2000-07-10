Кузнецова (Войнова) Алевтина Александровна
Место рождения
Дата рождения02.05.1940
Дата смерти10.07.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940
Рождение ребёнка
15.08.1960
Сын: Кузнецов Евгений Николаевич
Отец ребёнка: Кузнецов НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Пашня, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.07.2000
Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область