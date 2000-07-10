Кузнецова (Войнова) Алевтина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Войнова) Алевтина Александровна

Место рождения

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

02.05.1940

Дата смерти

10.07.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1934 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.08.1960

Сын: Кузнецов Евгений Николаевич

Отец ребёнка: Кузнецов НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Пашня, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

Смерть
10.07.2000
Коммунар, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
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