Морозова (Лебедева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Лебедева) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1955

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1984 г.р.

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1955

Отец: Лебедев Николай Яковлевич

Мать: Лебедева Вера Фёдоровна

Рождение ребёнка
07.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Башкирская АССР, Иглинский район, посёлок Кудеевка
Рождение ребёнка
21.08.1984

Сын: Морозов Антон Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Башкирская АССР, Иглинский район, посёлок Кудеевка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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