Морозова (Лебедева) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1955
Отец: Лебедев Николай Яковлевич
Мать: Лебедева Вера Фёдоровна
Рождение ребёнка
07.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Башкирская АССР, Иглинский район, посёлок Кудеевка
Рождение ребёнка
21.08.1984
Сын: Морозов Антон Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Башкирская АССР, Иглинский район, посёлок Кудеевка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности