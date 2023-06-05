Цыганкова Василиса Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыганкова Василиса Карповна

Цыганкова Василиса Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.06.1821

Сын: Чиганков Евсевий Спиридонович

Отец ребёнка: Цыганков Спиридон Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.06.1821

Дочь: Чиганкова Агриппина Спиридоновна

Отец ребёнка: Цыганков Спиридон Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
02.09.1823

Сын: Цыганков Александр Спиридонович

Отец ребёнка: Цыганков Спиридон Антонович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цыганков Спиридон Антонович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close