Цыганкова Василиса Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.06.1821
Сын: Чиганков Евсевий Спиридонович
Отец ребёнка: Цыганков Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
27.06.1821
Дочь: Чиганкова Агриппина Спиридоновна
Отец ребёнка: Цыганков Спиридон Антонович
Рождение ребёнка
02.09.1823
Сын: Цыганков Александр Спиридонович
Отец ребёнка: Цыганков Спиридон Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно