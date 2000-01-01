Рудина Марья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудина Марья Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1731

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марельяна Дорофеева

Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Марфа Дорофеева

Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович

Рождение ребёнка
1764

Сын: Рудин Андрей Дорофеевич

Отец ребёнка: Рудин Дорофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудин Дорофей Иванович

Смерть
После 1763
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