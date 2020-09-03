Биктимиров Саид Маратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Биктимиров Саид Маратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.2020

Пол

Мужской

Отец

1988 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.2020

Отец: Биктимиров Марат Фаритович

Мать: Биктимирова Роза

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