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Козлов Ануфрий Аверьянов
Козлов Ануфрий Аверьянов
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Место рождения
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
Дата рождения
1820
Дата смерти
1840
Пол
Мужской
Отец
Козлов Аверьян Сергеев
1790 г.р.
Мать
Козлова Матрона (Мария) Демидова
1792 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец:
Козлов Аверьян Сергеев
Мать:
Козлова Матрона (Мария) Демидова
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1840
Немытки
, Кавширская волость, Поречский уезд
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