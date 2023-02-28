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Козлов Ануфрий Аверьянов

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Место рождения

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Козлов Аверьян Сергеев

Мать: Козлова Матрона (Мария) Демидова

Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
Смерть
1840
Немытки, Кавширская волость, Поречский уезд
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