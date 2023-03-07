Воробьевъ Ѳеодоръ
Место рождения
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Воробьевъ Степанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Воробьевъ Кузьма
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пономарева Анна
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Рождение ребёнка
1841
Сын: Воробьевъ Иванъ
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Назарова Авдотья
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Рождение ребёнка
1846
Сын: Воробьевъ Титъ
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Агаѳія
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Баталова Наталія
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Рождение ребёнка
1853
Сын: Воробьевъ Николай
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Лукьянова Ѳекла
Мать ребёнка: Воробьева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воробьева Ирина