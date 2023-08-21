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Тухватуллина Майра Гарифовна
Тухватуллина Майра Гарифовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
2000
Пол
Женский
Отец
Тухфатуллин Гариф
1865 г.р.
Мать
Тухфатуллина Майтаб
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Тухфатуллин Гариф
Мать:
Тухфатуллина Майтаб
Смерть
2000
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