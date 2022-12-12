Маркович Зиновий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркович Зиновий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1920

Дочь: Лунгина Лилианна Зиновьевна

Мать ребёнка: Мария Даниловна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Даниловна

Смерть
Неизвестно
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