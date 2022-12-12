Маркович Зиновий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1920
Дочь: Лунгина Лилианна Зиновьевна
Мать ребёнка: Мария Даниловна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Даниловна
Смерть
Неизвестно