Вотякова (Вотякова) Агапiя Федотова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вотяков Федот Карпов
Бракосочетание
08.02.1835
Рождение ребёнка
25.09.1843
Дочь: Ефросинiя Васильева
Отец ребёнка: Вотяков Василiй Никитин
Рождение ребёнка
21.01.1846
Дочь: Ксенiя Васильева
Отец ребёнка: Вотяков Василiй Никитин
Рождение ребёнка
01.08.1852
Отец ребёнка: Вотяков Василiй Никитин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Васильева
Отец ребёнка: Вотяков Василiй Никитин
Смерть
Неизвестно