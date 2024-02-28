Вотякова (Вотякова) Агапiя Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вотякова (Вотякова) Агапiя Федотова

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вотяков Федот Карпов

Мать: Передвигина Фекла Саввина

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
08.02.1835

Муж: Вотяков Василiй Никитин

Рождение ребёнка
25.09.1843

Дочь: Ефросинiя Васильева

Отец ребёнка: Вотяков Василiй Никитин

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
21.01.1846

Дочь: Ксенiя Васильева

Отец ребёнка: Вотяков Василiй Никитин

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
01.08.1852

Сын: Вотяков Исаак Васильев

Отец ребёнка: Вотяков Василiй Никитин

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Васильева

Отец ребёнка: Вотяков Василiй Никитин

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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