Передвигина (Вотякова) Фекла Саввина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Передвигина (Вотякова) Фекла Саввина

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1755 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

1801 г.р.
1806 г.р.
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Добавил:

АФ
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Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Передвигин Савва Иванов

Мать: Мавра

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1801

Сын: Вотяков Семен Федотов

Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Дочь: Аксинья Федотова

Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
26.03.1817

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.08.1819

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно