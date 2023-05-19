Передвигина (Вотякова) Фекла Саввина
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Передвигин Савва Иванов
Мать: Мавра
Рождение ребёнка
1801
Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Аксинья Федотова
Отец ребёнка: Вотяков Федот Карпов
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
26.03.1817
Рождение ребёнка
?.08.1819
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно