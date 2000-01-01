Нагаткина (Товарищева) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагаткина (Товарищева) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.02.1878

Муж: Нагаткин Василий Александрович

Рождение ребёнка
30.08.1880

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Александрович

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Протопопова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Александрович

Рождение ребёнка
30.10.1882

Дочь: Надежда

Отец ребёнка: Нагаткин Василий Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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