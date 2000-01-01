Нагаткина (Товарищева) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1878
Рождение ребёнка
30.08.1880
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Александрович
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Протопопова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Александрович
Рождение ребёнка
30.10.1882
Дочь: Надежда
Отец ребёнка: Нагаткин Василий Александрович
Работа или профессия
Неизвестно