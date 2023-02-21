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Нагаткин Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

23.06.1895

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Нагаткин Александр Васильевич

Мать: Нагаткина Вера Andreev.

Бракосочетание
17.02.1878

Жена: Нагаткина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
30.08.1880

Дочь: Вера Васильевна

Мать ребёнка: Нагаткина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
Около 1880

Дочь: Протопопова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Нагаткина Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
30.10.1882

Дочь: Надежда

Мать ребёнка: Нагаткина Елизавета Павловна

Смерть
23.06.1895
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