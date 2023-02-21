Нагаткин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смерти23.06.1895
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
17.02.1878
Рождение ребёнка
30.08.1880
Дочь: Вера Васильевна
Мать ребёнка: Нагаткина Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
Около 1880
Дочь: Протопопова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Нагаткина Елизавета Павловна
Рождение ребёнка
30.10.1882
Дочь: Надежда
Мать ребёнка: Нагаткина Елизавета Павловна
Смерть
23.06.1895