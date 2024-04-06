Василюк Михаил Ефимович 1952 — найти родственников по фамилии на Familio
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Василюк Михаил Ефимович

Автор
ДГ
Гомберг Д.

мужской, родился 1952

умер 2008

Отец
Василюк Ефим Николаевич1906 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Василюк Ефим Николаевич

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2008

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