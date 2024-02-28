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Пелагея Ивановна

Место рождения

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

12.01.1864 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1803 г.р.
1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Путилово, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Отец - каменщик Иван Михайлов из села Путилово.
Бракосочетание
06.02.1824 ст.

Муж: Тарас Афанасьевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели: Гаврила Иванов и Василий Осипов из Леднево, Яков Иванов и Иван Михайлов из села Путилова.
Упоминание
1825
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Упоминание
1840
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись 1840 года.
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Майорский Федот Стефанов

Смерть
12.01.1864 ст.
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
От старости.
Похороны
14.01.1864 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
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