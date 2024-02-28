Пелагея Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1806
Дата смерти12.01.1864 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец - каменщик Иван Михайлов из села Путилово.
Бракосочетание
06.02.1824 ст.
Муж: Тарас Афанасьевич
Свидетели: Гаврила Иванов и Василий Осипов из Леднево, Яков Иванов и Иван Михайлов из села Путилова.
Упоминание
1825
Исповедная роспись.
Упоминание
1833
Исповедная роспись
Упоминание
1840
Исповедная роспись 1840 года.
Упоминание
1862
Исповедная роспись
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1864 ст.
От старости.
Похороны
14.01.1864 ст.