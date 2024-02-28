Шунулин Николай Семенов
Место рождения
Дата рождения10.12.1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911
Отец: Шунулин Семен Ефимов
Мать: Шунулина Дарья Петрова
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Семен Ефимов Шунулин и законная жена Дарья Петрова. Восприемник - того же села крестьянин Евфимий Прокопиев Шурупов
Смерть
Неизвестно