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Шунулин Николай Семенов

Место рождения

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

10.12.1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1911

Отец: Шунулин Семен Ефимов

Мать: Шунулина Дарья Петрова

Новая Чемровка, Зональный муниципальный район, Алтайский край
144-6-1667. ГААК, г. Барнаул. Крестьянин с. Ново-Чемровского Семен Ефимов Шунулин и законная жена Дарья Петрова. Восприемник - того же села крестьянин Евфимий Прокопиев Шурупов
Смерть
Неизвестно
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