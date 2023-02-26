Варвара Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Анисимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1808 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Сын: Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Герасим Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1839

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Иванов

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Иванов

Смерть
Неизвестно
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