Варвара Анисимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Сын: Пётр Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1838
Сын: Герасим Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Иванов
Смерть
Неизвестно