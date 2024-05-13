Хазиев Арсен Назифович
Место рождения
Дата рождения28.03.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1994
Отец: не указан
Мать: Рима Назифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Стерлитамак, Респ. Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
24.03.2022
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан