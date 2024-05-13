Хазиев Арсен Назифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хазиев Арсен Назифович

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Место рождения

Алмалык

Дата рождения

28.03.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1963 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1994

Отец: не указан

Мать: Рима Назифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, Респ. Башкортостан, Россия
Рождение ребёнка
24.03.2022

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Стерлитамак, город Стерлитамак, Республика Башкортостан

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