Бородина (Максюкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бородина (Максюкова) Мария Ивановна

Место рождения

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Костылева Марфа Сергеевна

Отец ребёнка: Бородин Сергей Алексеевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
18.10.1876

Муж: Бородин Сергей Алексеевич

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
22.08.1877

Сын: Бородин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Бородин Сергей Алексеевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
24.03.1881

Сын: Бородин Захар Сергеевич

Отец ребёнка: Бородин Сергей Алексеевич

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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