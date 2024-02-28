Бородина (Максюкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Костылева Марфа Сергеевна
Отец ребёнка: Бородин Сергей Алексеевич
Бракосочетание
18.10.1876
Рождение ребёнка
22.08.1877
Сын: Бородин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Бородин Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
24.03.1881
Отец ребёнка: Бородин Сергей Алексеевич
Смерть
Неизвестно