Мамаева (Огородникова) Евдокия Григорьевна
Место рожденияд. Огородникова
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Огородникова
Пасеговский приход
Бракосочетание
11.10.1859
Рождение ребёнка
12.11.1864
Дочь: Мамаева Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Мамаев Семён Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно