Мамаева (Огородникова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМамаева (Огородникова) Евдокия Григорьевна

Мамаева (Огородникова) Евдокия Григорьевна

avatar

Место рождения

д. Огородникова

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1841 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Огородникова
Пасеговский приход
Бракосочетание
11.10.1859

Муж: Мамаев Семён Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
12.11.1864

Дочь: Мамаева Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Мамаев Семён Михайлович

Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Место жительства
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
Тюмень, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close