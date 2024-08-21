Галецкая (Задорожная) Марина ст. Мария Мироновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смерти24.10.1798 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Задорожный Мирон
Мать: Задорожная неизвестно
Бракосочетание
19.01.1750 ст.
Муж: Галецкий Андрей
У Андрея Галецкого сделан выкрест. из Википедии: " выкрест, выкрестка (разг. устар.) — перешедшие в христианство из другой религии; чаще всего употребляется по отношению к крещёным евреям."
Смерть
24.10.1798 ст.