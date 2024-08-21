Галецкая (Задорожная) Марина ст. Мария Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Галецкая (Задорожная) Марина ст. Мария Мироновна

Место рождения

Горошков, Київська область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

24.10.1798 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1700 г.р.

Мать

Около 1705 г.р.

Муж

Около 1730 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВТ
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Рождение
Около 1732

Отец: Задорожный Мирон

Мать: Задорожная неизвестно

Горошков, Київська область
Бракосочетание
19.01.1750 ст.

Муж: Галецкий Андрей

Горошков, Київська область
У Андрея Галецкого сделан выкрест. из Википедии: " выкрест, выкрестка (разг. устар.) — перешедшие в христианство из другой религии; чаще всего употребляется по отношению к крещёным евреям."
Смерть
24.10.1798 ст.
Горошков, Київська область

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