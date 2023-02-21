Депрейс (Ралль) Татьяна Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1899
Дата смерти19.01.1926
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1899
Рождение ребёнка
До 1920
Дочь: Першина Ирина
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Депрейс Екатерина
Отец ребёнка: Депрейс Николай Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
г. Мийо, департамент Аверон, Третья Французская республика
Смерть
19.01.1926
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика