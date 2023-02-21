Депрейс (Ралль) Татьяна Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Депрейс (Ралль) Татьяна Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1899

Дата смерти

19.01.1926

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1899

Отец: Ралль Фёдор Александрович

Мать: Ралль Екатерина Владимировна

Рождение ребёнка
До 1920

Дочь: Першина Ирина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Депрейс Екатерина

Отец ребёнка: Депрейс Николай Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Депрейс Николай Петрович

г. Мийо, департамент Аверон, Третья Французская республика
Смерть
19.01.1926
г. Париж, Иль-де-Франс, Третья Французская республика
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