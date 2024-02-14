Щербак Петр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Щербак Петр Семенович лейтенантДата рождения __.__.1916 Место призыва Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н Воинская часть 760 сп 208 сд 2 ПрибФ, ЭГ 291 МЭП 8 ( 760 с... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1950
Дочь: Коварская (Щербук) Тамара Петровна
Мать ребёнка: Щербук Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно