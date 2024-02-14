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Щербак Петр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Щербак Петр Семенович лейтенантДата рождения __.__.1916 Место призыва Новороссийский РВК, Казахская ССР, Актюбинская обл., Новороссийский р-н Воинская часть 760 сп 208 сд 2 ПрибФ, ЭГ 291 МЭП 8 ( 760 с... Показать все
Рождение ребёнка
02.05.1950

Дочь: Коварская (Щербук) Тамара Петровна

Мать ребёнка: Щербук Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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