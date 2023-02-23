Филина Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Филин Пахом Афанасьевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Филин Пахом Афанасьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Филин Пахом Афанасьевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Пахомовна
Отец ребёнка: Филин Пахом Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно