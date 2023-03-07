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Филин Пахом Афанасьевич

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Место рождения

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1800

Дата смерти

До 1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Филин (рекрут С 1812) Афанасий Михайлович

Мать: Филина Ефимия Петровна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Филин Пимен Пахомович

Мать ребёнка: Филина Анастасия Васильевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Филин Ефрем Пахомович

Мать ребёнка: Филина Анастасия Васильевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Филин Степан Пахомович

Мать ребёнка: Филина Анастасия Васильевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Пахомовна

Мать ребёнка: Филина Анастасия Васильевна

Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филина Анастасия Васильевна

Смерть
До 1837
Нащи, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
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