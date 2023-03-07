Филин Пахом Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1800
Дата смертиДо 1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Филина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Филина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Филина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Пахомовна
Мать ребёнка: Филина Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1837