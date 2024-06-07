? Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Бударин Афонасий Афонасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1846
Сын: Бударин Семён Афонасьевич
Отец ребёнка: Бударин Афонасий Афонасьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1852
Сын: Бударин Алексей Афонасьевич
Отец ребёнка: Бударин Афонасий Афонасьевич
Смерть
Неизвестно