? Марковна Вычислено 1822 — найти родственников по фамилии на Familio
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? Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1819 г.р.

Дети

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бударин Афонасий Афонасьевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Бударин Ефим Афонасьевич

Отец ребёнка: Бударин Афонасий Афонасьевич

Плохово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1846

Сын: Бударин Семён Афонасьевич

Отец ребёнка: Бударин Афонасий Афонасьевич

Плохово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1852

Сын: Бударин Алексей Афонасьевич

Отец ребёнка: Бударин Афонасий Афонасьевич

Плохово, Ковровский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно

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