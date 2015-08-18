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Соловьева АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
Соловьева АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА
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Древо
Место рождения
КОСТРОМА
Дата рождения
18.08.2015
Пол
Женский
Отец
Соловьев АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать
Чернышова ИРИНА НИКОЛАЕВНА
1982 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2015
Отец:
Соловьев АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать:
Чернышова ИРИНА НИКОЛАЕВНА
КОСТРОМА
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