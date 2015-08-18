Соловьева АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева АНАСТАСИЯ АНАТОЛЬЕВНА

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Место рождения

КОСТРОМА

Дата рождения

18.08.2015

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.2015

Отец: Соловьев АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать: Чернышова ИРИНА НИКОЛАЕВНА

КОСТРОМА
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